استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان برصاص قناصٍ إسرائيلي بالنصيرات

أعلنت مصادر طبية يوم الجمعة، استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان أثناء تغطيته الصحفية للعدوان المستمر على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. والشهيد الزميل سائد نبهان يعمل مصورًا صحفيًا لقناة الغد الفضائية، ومصورًا فوتغرافيًا.

وبارتقاء الزميل الصحفي نبهان يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لـ203 صحفيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 154 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر: مواقع