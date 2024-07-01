العراق | المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” بالطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 04:38

العراق | المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” بالطيران المسيّر

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
المقاومة الاسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها إستهدفوا هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بيان فجر اليوم الإثنين استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

“إستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين الموافق 1 / 7 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

المصدر: وكالة يونيوز

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة