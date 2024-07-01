عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة صهيونية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 02:40

عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة صهيونية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة

منذ 27 mins 1 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة