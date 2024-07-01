عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة صهيونية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 02:40
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عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة صهيونية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة
منذ 27 mins
1 July، 2024
عاجل
حي الصبرة
غزة
قصف اسرائيلي
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