إعلام العدو: إلقاء عبوة ناسفة على سيارة جيب عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 02:40

إعلام العدو: إلقاء عبوة ناسفة على سيارة جيب عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
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