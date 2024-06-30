الاحتلال يغتال أحد قادة ومؤسسي كتيبة طولكرم و5 اصابات اثر قصف العدو لمخيم نور شمس

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المقاوم سعيد عزت سعيد جابر، أحد قادة كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت مصادر صحفية، أن طيران الاحتلال قصف منزلاً تواجد المقاوم جابر بحي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم. وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد مواطن وإصابة 5 اخرين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم.

وأكدت مصادر محلية وصول جثمان الشهيد المطارد الجابر إلى المستشفى الحكومي بطولكرم بعد انتشاله من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن طائرة من دون طيّار، قصفت شقّة كانت مراقبة منذ فترة، كان يتواجد فيها عناصر من كتيبة “نور شمس”.

وعقب عملية قصف المنزل، هرعت طواقم اسعاف الهلال الأحمر الى المخيم، وأعلنت عن عدم تمكنها من دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران، في الوقت الذي قامت طواقم الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق، وعملت مع المواطنين على البحث تحت ركام عن إصابات أو شهداء.

وتضرر خلال القصف عدد من منازل المواطنين المحيطة والقريبة من المنزل الذي يقع في منطقة ضيقة في حارة المنشية، وأصيب سكانها من أطفال ونساء كانوا داخل منازلهم بالشظابا، وتم تقديم العلاج لهم.

وكان الشهيد جابر تعرض في العشرين من الشهر الحالي لمحاولة اغتيال، أثناء تواجده بمركبته في احدى محطات المحروقات القريبة من مخيم نور شمس، بقصف مسيرة احتلالية بصاروخ المنطقة دون وقوع اصابات أو اضرار حينها.

وباستشهاد جابر يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 114 شهيدا.

حركة الجهاد الاسلامي سرايا القدس تزفان الشهيد جابر

وزفت سرايا القدس / كتيبة نابلس، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد سعيد عزّت جابر (24 عام)، احد مؤسسي وأبرز قادة كتيبة طولكرم – الضفة الغربية.

وقالت الكتيبة إن الشهيد ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة من قِبل قوات العدو الصهيوني والتي استهدفت المنزل الذي كان متواجد به بالصواريخ.

كما زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد القائد سعيد عزت سعيد جابر، أحد فادة كتيبة طولكرم – سرايا القدس، الذي استشهد اليوم بقصف من طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس. وكان القائد الشهيد قد نجا من محاولات إغتيال عدة.

وقالت الحركة “إننا إذ نفتخر بشهداء شعبنا، فإننا نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من صلابة مقاومتنا حتى تحرير أرضنا”.

حماس: العدوان على مخيم نور شمس جريمة صهيونية ضمن الحرب الشاملة على شعبنا

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأسمى آيات الفخر والاعتزاز؛ الشهيد البطل سعيد جابر، الذي ارتقى إلى العلا ظهر اليوم جراء القصف الصهيوني الغاشم على منزله في مخيم نور شمس، ليرتقي شهيداً بعد مسيرة مشرّفة من الجهاد والمقاومة.

وقالت الحركة في بيان “إن ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس؛ هو جزءٌ من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة المتطرفين الصهاينة على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، والتي تتجلى بأبشع صورها في قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا من حرب إبادة جماعية تستهدف المدنيين العزل والبنية المدنية فيه، وفي الضفة الغربية التي يواصل فيها جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه اعتداءاتهم الوحشية على شعبنا وأرضه ومقدّراته، ضمن مخططاتهم الساعية لتصفية قضيتنا الوطنية وإبادة وتهجير شعبنا”.

وأكدت الحركة “أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، بل إنها تشكّل وقوداً لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا، وإننا في هذا السياق”.

ودعت حماس “فصائل المقاومة كافة، إلى تصعيد الاشتباك مع العدو الفاشي، والرد على هذا العدوان، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم”.

المصدر: مواقع