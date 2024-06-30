بالفيديو | “قتال خاص”.. هكذا يقع العدو في كمائن متكررة للمقاومة وسرايا القدس توثق أحدها في حي الشجاعية

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة.

وأعلنت السرايا اليوم، انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في شارع إخليل بمنطقة السنترال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي تحشدات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة، كما قنصت جندي صهيوني في المعارك الدائرة بحي الشجاعية.

كما قصفت السرايا، موقع “ناحل عوز” العسكري بصواريخ من نوع (107).

القسام تتصدى للعدو في الشجاعية وفي تل الهوا وتقصف نتساريم بصواريخ “رجوم”

وفي حي الشجاعية أيضاً، استهدفت كتائب الشهيد عزالدين القسام دبابتي “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105″، كما دكت تحشدات قوات العدو المتوغلة في الحي بقذائف الهاون. وكذلك غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت ناقلة جند من نوع “شيزاريت” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة. وفي الحي نفسه، دمرت القسام ناقلة جند صهيونية من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105″، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأمس، بث الإعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد من تصدي مجاهدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد رصد المجاهدين لحركة آليات العدو ونقاط تحشداتهم العسكرية، واستهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” فراغية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، إضافة إلى دك تجمعًا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون وصواريخ “107” والإستيلاء على طائرة استطلاع استخبارتية.

ومن جانبهم، تمكن مجاهدو الوحدة الصاروخية التابعة لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، من استهداف تجمع لجنود العدو بصاروخ 107 شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المقاومة تعتمد اسلوب القتال الخاص في غزة ووقوع الإحتلال في كمائن متكررة يشير إلى احترافية المقاومة

وتشير المعطيات الميدانية، إلى أن المقاومة الفلسطينية استعادت مقدراتها الكاملة على تصنيع معداتها العسكرية، وأنها تنفذ عمليات مشتركة ضد جيش الاحتلال بمستوى احترافي عال، في الشجاعية والمناطق الأخرى.

وقال خبراء عسكريون فلسطينيون، إن مصادر أميركية وإسرائيلية أشارت إلى أن المقاومة استطاعت تعزيز صفوفها بعد 9 أشهر من القتال، وأنها عادت بزخم عال في جميع مناطق قطاع غزة. وأوضح أن هذه الأمر يعتبر فشلاً ذريعاً للاحتلال الذي من جعل تدمير مقدرات المقاومة أحد أهداف عمليته العسكرية في قطاع غزة.

وقال محللون عسكريين، إن تكرار وقوع قوات الاحتلال في “الكمائن المركبة” مرة بعد أخرى، يؤكد أن المقاومة تعتمد أسلوب “القتال الخاص”، الذي يبنى على الكمائن والغارات إضافة إلى الدوريات.

ولفتوا إلى عوامل أخرى مثل قلة المعلومات الاستخباراتية وافتقاد الجندي “الإسرائيلي” إلى الخبرة القتالية وتدني روحه المعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار وقوعه بالأخطاء نفسها، في مواجهة المقاومة التي تفاجئ جيش الاحتلال كل مرة في موقع لم يكن يتوقعه.

وعلى الصعيد الميداني، لفتت مصادر فلسطينية، إلى أن عمليات التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق تل الهوى والصبرة والشيخ عجلين وحي الزيتون مرتبطة بتأمين الحماية لمحور نتساريم، وأن حاجة الاحتلال لهذه التوغلات زادت الآن بعد سحب الرصيف العائم من قبل أميركا.

كما أن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشجاعية شرقي القطاع، وما يجري هناك ليس بمعزل عما يجري في تل الهوى وبقية المناطق في غرب قطاع غزة، والاحتلال يهدف إلى منع فصائل المقاومة من وصول قواتها واستهدافها في تلك المناطق.

المصدر: الاعلام العسكري