المرصد الأورومتوسطي: “اسرائيل” ترتكب مجازر واسعة  ‫بالشجاعية باعدامها المدنيين ميدانيا او بقصفها اماكن لجوئهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 14:48

المرصد الأورومتوسطي: “اسرائيل” ترتكب مجازر واسعة  ‫بالشجاعية باعدامها المدنيين ميدانيا او بقصفها اماكن لجوئهم

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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