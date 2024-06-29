الشهيد المجاهد عباس منيف عطوي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 19:56

الشهيد المجاهد عباس منيف عطوي

منذ 1 ساعة 29 June، 2024
عباس منيف عطوي 1
شهداء على طريق القدس

عباس منيف عطوي

المصدر: موقع المنار

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