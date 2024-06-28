الاحتلال يعود إلى “المناطق المطهرة”… معارك ضارية بالشجاعية واشتباكات من المسافة صفر

عاد جيش الاحتلال إلى حي الشجاعية في مدينة غزة، والذي شكّل على مدى السنوات لعنة بالنسبة إليه، وخصوصاً إلى لواء النخبة “غولاني”، وذلك بعد ستة أشهر من انسحابه منه في كانون الثاني الماضي.

ومنذ صباح أمس، بدأت وسائط المدفعية والطيران الحربي بتنفيذ غارات جوية مفاجئة، طاولت الأجزاء الشرقية من الحي الشرقي، فيما زعم العدو أن جهاز الأمن العام “الشاباك” رصد مؤشرات إلى عودة حركة “حماس” إلى التعافي وبناء قدراتها هناك.

العملية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المحلّلين العسكريين، إذ قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “في بداية الحرب، كان لواء غولاني واللواء 188 مدرع يعملان في حي الشجاعية الملعون. وبعد ذلك، أعلن الجيش أنه أحكم قبضته على الحي، وأن الفرقة 36 استكملت مهمة تفكيك قدرات حماس الأساسية هناك، واليوم يعود الجيش إلى الحي مرة أخرى”.

وسط ذلك، ثبّتت الوقائع الميدانية هواجس الاحتلال، إذ ووجه جيش العدو بمقاومة عنيفة جداً. وبدا واضحاً أن فترة الهدوء الميداني من جانب المقاومة، اقتصرت على الساعات الأولى التي ترافقت مع التمهيد الناري العنيف. ومع منتصف الظهيرة، بدأت تتوالى البلاغات العسكرية عن تنفيذ عمليات استهداف وتدمير لدبابات الاحتلال.

وأفادت سرايا القدس بأنها دمرت آلية عسكرية للعدو بتفجير عبوة أرضية زرعتها مسبقاً في شارع بغداد بحي الشجاعية بمدينة غزة، وسط استمرار الاشتباكات والقصف في المنطقة.

كما قالت إنها سيطرت على طائرة استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس أنها فجّرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وخاضت اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنها أوقعت قتلى وجرحى بصفوفهم في تلة المنطار ومحيطها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضافت أنها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أبلغ “الإعلام الحربي” التابع للسرايا عن أن مقاوميها تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع “زلزال” بآلية عسكرية تقدّمت إلى شارع بغداد، كما وزّع “الإعلام الحربي” مقطعاً مصوّراً يوثّق العملية.

بدورها، أعلنت “كتائب القسام” أن مقاوميها دمّروا ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105″، ما تسبّب بتفحّمها ومقتل جميع من فيها، فيما ذكرت “كتائب شهداء الأقصى” أن مقاوميها استهدفوا دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “آر بي جي”.

المصدر: مواقع إخبارية