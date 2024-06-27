مراسل المنار: قصف مدفعي فسفوري يستهدف أطراف بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2024 - 16:34

مراسل المنار: قصف مدفعي فسفوري يستهدف أطراف بلدة الناقورة

منذ 42 mins 27 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة