شهداء وإصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 10:54

شهداء وإصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 32 mins 27 June، 2024
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