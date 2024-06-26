ميناء حيفا من جديد.. هدف لعمليات القوات اليمنية والمقاومة العراقية

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC MANZANILLO) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، “إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أن هذه العملية تأتي “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني