حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة حسام حسين مزيد في بلدة شحور الجنوبيّة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة شحور الجنوبيّة، فقيد الجهاد والمقاومة المجاهد حسام حسين مزيد (جهاد)، بمسيرة انطلقت من أمام منزل الفقيد، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشّي، وعلماء دين وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، وأقيمت مراسم تكريمية للفقيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، تولت بعدها ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله. وبعد أن وُضعت أكاليل الزهر أمام النعش، أدّت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ علي خشّاب، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة البلدة حيث ووري الثرى.

وتخللت المراسم كلمة لفضيلة الشيخ علي خشّاب قال فيها: هذا الرجل المعطاء الذي نؤبّنه اليوم لكنّه في عداد أولئك الركب، الركب النوراني، في هذا اليوم في غدير الولاية في عيد الله الأكبر في معدن عطاء ولاية علي ومعنى العطاء على مستوى الدم والصبر والعزم والحسم في مواجهة التحدي لذلك أمام كل ما يجري نقولها بالفم الملآن نحن قوم أعددنا العدّة من أجل المواجهة الكبرى إن أرادها العدو أن تكون كذلك وإذا ما وقفت الحرب على غزّة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم حينئذٍ تتوقف هذه المساندة في الساحة اللبنانية على الحدود مع فلسطين، وإذا ما أراد العدو أن يتمادى نحن عندها سنكون في سوح النزال كما عبّر سماحة الأمين العام لحزب الله حجّة الإسلام والمسلمين أنّه ليس هناك من ضوابط وليس هناك من معايير وليس هناك من أسقف لهذه المعركة لأنّ المعركة ستكون مفتوحةً على امتداد كلّ جبهة المقاومة في المنطقة.

المصدر: موقع المنار