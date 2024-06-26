عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 25-06-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر لوائي تابع للفرقة 91 في منطقة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، مما أدى إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر، كردًٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
2- الساعة 15:10 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 18:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 18:30 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 15:10 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي