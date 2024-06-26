الدفاع المدني الفلسطيني: طواقمنا تتوجه الآن إلى منزل سكني قصفته طائرات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 00:06

الدفاع المدني الفلسطيني: طواقمنا تتوجه الآن إلى منزل سكني قصفته طائرات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 35 mins 25 June، 2024
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