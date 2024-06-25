وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات مع وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت يحضّ على تجنّب مزيد من التصعيد مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 19:32

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات مع وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت يحضّ على تجنّب مزيد من التصعيد مع لبنان

منذ 15 mins 25 June، 2024
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