المقاومة الإسلامية تهاجم بالمسيرات الانقضاضية مقر للفرقة 91 وتقصف موقعي بياض بليدا وبركة ريشا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 17:58

المقاومة الإسلامية تهاجم بالمسيرات الانقضاضية مقر للفرقة 91 وتقصف موقعي بياض بليدا وبركة ريشا

منذ 1 ساعة 25 June، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

شنّت المقاومة الإسلامية ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

‏كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ‌‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية

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