قصف صهيوني يستهدف وسط رفح تزامناً مع إطلاق نار من الآليات المتوغلة في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 01:14

قصف صهيوني يستهدف وسط رفح تزامناً مع إطلاق نار من الآليات المتوغلة في المنطقة

منذ 47 mins 25 June، 2024
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