سائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار في منطقة “أييلت هشاحر” شمال شرق صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 13:02

سائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار في منطقة “أييلت هشاحر” شمال شرق صفد

منذ 13 mins 23 June، 2024
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