الإمام الخامنئي: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة

قال الإمام السيد علي الخامنئي، إن على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات.

وخلال استقباله جمعا من مسؤولي السلطة القضائية، الیوم السبت على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله بهشتي و72 من رفاقه، قال الإمام الخامنئي “يجب على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون الاهتمام برأي الآخرين، كما يجب ان تعمل بطريقة تجعل الرأي العام يشعر بان السلطة القضائية هي مكان تنفيذ العدالة حقا”.

وأشار الإمام الخامنئي خلال اللقاء، إلی اجراء مناظرات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في التلفزيون الايراني، وقال “يتم بث برامج تلفزيونية جيدة حتى يتعرف الشعب على آراء و وجهات نظر المرشحين المختلفين”.

وأضاف “أوصي المرشحين بأن لا يقولوا أي شيء من شأنه أن يسعد عدونا وذلك خلال مناظراتهم التلفزیونیة أو بالتصريحات التي يدلون بها”.

المصدر: وكالات