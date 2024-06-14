اعلام العدو: لم يتم اعتراض الكثير من الطائرات المسيرة الموجودة في “الأراضي الإسرائيلية” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 08:26
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اعلام العدو: لم يتم اعتراض الكثير من الطائرات المسيرة الموجودة في “الأراضي الإسرائيلية”
منذ 43 mins
14 June، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
جبهة الشمال
حزب الله
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