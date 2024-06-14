اعلام العدو: هناك أهداف لنا تم ضربها أو استهدافها من قبل حزب الله وهو لم يعلن عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 08:26

اعلام العدو: هناك أهداف لنا تم ضربها أو استهدافها من قبل حزب الله وهو لم يعلن عنها

منذ 44 mins 14 June، 2024
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