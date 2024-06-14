عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 13-06-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- شن هجوم مشترك بالصواريخ والمسيّرات، حيث تمّ استهداف بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، وبالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة، وذلك في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا.
3- الساعة 4:00 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
4- شنّ وللمرة الثانية هذا اليوم هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار استهدف مراكز الإستخبارات المتبقية بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا وأصابوا أهدافهم بدقة، وذلك في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا.
5- بعد رصد وترقّب لقوّات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:30 بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.
6- الساعة 17:50 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 20:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
2- الساعة 19:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 20:41 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش نطوعا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 20:41 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 21:05 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش أدميت بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي