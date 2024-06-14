القوات اليمنية تعلن تنفيذ 3 عمليات: الإسناد لن يتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان “القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا 3 عمليات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وقال سريع في مؤتمر صحافي له الخميس إن “العملية الأولى استهدفت سفينة Verbena في البحر العربي وأصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها”، وتابع “العمليتان الثانية والثالثة استهدفت سفينتي Seaguardian وAthina في البحر الأحمر وأصيبتا إصابة مباشرة”.

واكد سريع ان “عمليات الإسناد لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وتابع “ماضون في تنفيذ توجيهات السيد القائد وتوسيع العمليات وتطوير القدرات إسنادا للشعب الفلسطيني بغزة ودفاعا عن بلدنا”.

وهذا نص بيان القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 24 ساعةً الماضيةَ وعلى النحوِ التالي:

الأولى نفذتها القوةُ الصاروخيةُ في البحرِ العربيِّ استهدفت سفينةَ ( Verbena ) وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً ما أدَّى إلى اشتعالِ الحريقِ فيها.

والثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( Seaguardian ) في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرةً بفضل الله.

والثالثةُ استهدفتْ سفينةَ ( Athina )في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرة.

وقدْ نُفذتِ العمليتانِ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ البالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ماضية بالتوكلِ والاعتمادِ على اللهِ في تنفيذِ توجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدالملكِ بدرِالدينِ الحوثي (يحفظهُ اللهُ) في توسيعِ العملياتِ وتطويرِ القدراتِ العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ ولن تتوقفَ عملياتُ الإسنادِ إلا بتوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 7 ذي الحجة 1445للهجرة

الموافق للـ 13 يونيو 2024م

المصدر: موقع المنار