القناة 12 العبرية عن زعيم المعارضة لدى الاحتلال لابيد: تمديد الحكومة فترة خدمة الجنود لإعفاء الحريديم خيانة للجنود وقوات الاحتياط – موقع قناة المنار – لبنان
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القناة 12 العبرية عن زعيم المعارضة لدى الاحتلال لابيد: تمديد الحكومة فترة خدمة الجنود لإعفاء الحريديم خيانة للجنود وقوات الاحتياط
منذ 25 mins
13 June، 2024
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لابيد
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