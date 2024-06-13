 المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية في أسدود وفي حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2024 - 03:20

 المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية في أسدود وفي حيفا

منذ 58 mins 13 June، 2024
المقاومة الاسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت متأخر من ليل الاربعاء الخميس، تنفيذ عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية الأولى ضد هدف في أسدود بالصواريخ والثانية بالطيران المسير في حيفا.

وقالت في بيان في وقت متأخر من ليل الاربعاء الخميس: نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ مع القوات المسلحة اليمنية، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينة أسدود بالصواريخ، والثانيةُ استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينة حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

واضافت في بيانها: تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

واوضحت ان هذا الهجوم هو “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وعند منتصف الليل، نشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد توثق العملية المشتركة لها مع القوات المسلحة اليمنية لاستهداف حيفا واسدود في يوم الاربعاء 12 حزيران.

المصدر: وكالة يونيوز

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة