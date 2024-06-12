اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 21:12

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 19 mins 12 June، 2024
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