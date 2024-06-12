الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 08:56

الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله

منذ 38 mins 12 June، 2024
طالب سامي عبدالله
شهداء على طريق القدس

طالب سامي عبدالله 1

المصدر: موقع المنار

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