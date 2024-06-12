عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 11-06-2024، وفقًا للآتي:



– القطاع الشرقي:

1- تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏

2- الساعة 13:06 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون أمس.

3- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون.

4- الساعة 19:45 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- استهداف مستعمرة “كفر بلوم” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 09:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.‏

2- استهداف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.

3- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مستعمرة “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني.

5- استهداف مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين ‏قتيل وجريح، في إطار الرد على اعتداء ‏العدو الذي طال منطقة البقاع.

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المصدر: الاعلام الحربي