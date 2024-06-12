وزارة الصحة الفلسطينية: 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في أقل من 48 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 01:08

وزارة الصحة الفلسطينية: 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في أقل من 48 ساعة

منذ 52 mins 12 June، 2024
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