القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: بلينكن هو أحد العقبات لتعطيل التوصل إلى اتفاق لأنه يتصرف وفق ما تريده “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 13:06

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: بلينكن هو أحد العقبات لتعطيل التوصل إلى اتفاق لأنه يتصرف وفق ما تريده “اسرائيل”

منذ 12 mins 11 June، 2024
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