قناة 12 العبرية: تم تفعيل الدفاعات الجوية في حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 11:08

قناة 12 العبرية: تم تفعيل الدفاعات الجوية في حيفا

منذ 35 mins 11 June، 2024
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