روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن عجز الميزانية الروسية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو من هذا العام بلغ 983 مليار روبل.

ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن عجز الميزانية الروسية (983 مليار روبل) شكل 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبذلك يكون عجز الميزانية الروسية قد انخفض في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينها كان العجز عند ثلاثة تريليونات روبل (1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المؤشر انخفض في ظل نمو الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

المصدر: برايم