حزب الله يؤكد أن كل إعتقاد إسرائيلي بتحقيق إنجاز إنما يُعتبر هزيمة نكراء

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه مهما حاول الصهيانة إطالة أمد الحرب ومعهم الإدارة الأميركية التي ترعاهم لا يمكن أن يُكتب لهم أيّ نجاح مهما طال الوقت.

وخلال لقاء موسع مع اعضاء الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين في المركز الصحي لبلدية الغبيري، أشار الشيخ قاسم أن كل إعتقاد إسرائيلي بتحقيق إنجاز إنما يُعتبر هزيمة نكراء.

وأضاف أن هناك إنجاز عظيم حصل من طوفان الأقصى، فالعالم كلّه اليوم يتحدث عن قضية فلسطين، ويعترض ويقف ضدّ الكيان الصهيوني.

وبدوره، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أن مجازر العدو الصهيوني في النصيرات أكدت أن على الشعوب الاعتماد على أنفسها، متسائلاً خلال افتتاح مركز الهيئة الصحية الإسلامية في منطقة المصيطبة في بيروت، عن الموقع الذي سيأخذه لبنان مع المتغيرات التي تجري في المنطقة.

المصدر: المنار