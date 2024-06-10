الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية حاولت تنفيذ اعتداء إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك(وسط).

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية”، وأضافت “اعترضتها منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرتها فوق بريانسك”.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار، وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة، لكن القوات الروسية تتصدى لها.

المصدر: روسيا اليوم