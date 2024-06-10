اعلام العدو: إصابة عدد من المستوطنين خلال توجههم إلى الملاجئ في عكا وشمال حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 01:34

اعلام العدو: إصابة عدد من المستوطنين خلال توجههم إلى الملاجئ في عكا وشمال حيفا

منذ 13 mins 10 June، 2024
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