اعلام العدو: عشرات الألاف دخلوا الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 01:34

اعلام العدو: عشرات الألاف دخلوا الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك

منذ 29 mins 10 June، 2024
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