المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة شمال الجولان ما أدى إلى اشتعال النيران ويجري التحقيق بالحادث كما سقطت عدة صواريخ في منطقة الزاعورة بالشمال حيث اندلع حريق أيضًا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 13:48

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة شمال الجولان ما أدى إلى اشتعال النيران ويجري التحقيق بالحادث كما سقطت عدة صواريخ في منطقة الزاعورة بالشمال حيث اندلع حريق أيضًا

منذ 9 mins 9 June، 2024
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