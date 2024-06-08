هنية تعقيباً على المجازر في المنطقة الوسطى: واهم الاحتلال إذا اعتقد أنه يستطيع فرض خياراته علينا

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مؤكداً أنه “إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم”.

وأكد هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم، وأن حركة حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء.

وشدد هنية على أن الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك، ودعا كافة شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين.

وقال هنية “يواصل العدو المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح”، مشيراً إلى ان “العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا”.

واستُشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال المكثف، برا وبحرا وجوا، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، التي تشهد عدوانا غير مسبوق.

وشنت قوات الاحتلال قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

المصدر: موقع حركة حماس