نداء استغاثة من وزارة الصحة لتوفير مولدات كهربائية لمستشفات غزة

أطقلت وزارة الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والاغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن عددا من المولدات الكهربائية في المستشفيات، تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الاخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت “نتوقع توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الادوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها”.

وأكدت الوزارة أن “توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة”، وأن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف اخراجها عن الخدمة.

ولفتت إلى انه لا لازالت مستشفى شهداء الاقصى تعمل على مولد واحد بعد تعطل احد المولدين الرئيسين مما ينذر بحدوث كارثة انسانية.

وتواصل وزارة الصحة اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان، ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: مواقع