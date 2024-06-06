المكتب الاعلامي الحكومي في غزة : نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 05:16

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة : نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 6 June، 2024
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