اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة العراقية والرئيس السوري بحث تطورات المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين.

كذلك فقد جرى، خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية