اللواء سلامي يتوعد الصهاينة بالرد على استشهاد “أبيار” والجنرال قآني يؤكد أن محور المقاومة صاحب القرار بالمنطقة

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في بيان بمناسبة استشهاد سعيد أبيار أحد المستشارين الإيرانيين في سوريا، على المجرمين قتلة الأطفال الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن الدماء الطاهرة التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم أن ينتظروا الرد.

وقدم اللواء سلامي في بيان، التعزية باستشهاد المدافع عن العتبات المقدسة الشهيد سعيد أبيار الذي استشهد في مهمة استشارية في سوريا وفي عدوان الكيان الصهيوني المجرم.

وأكد اللواء سلامي أن الجهود الصادقة والشجاعة لذلك الحارس المخلص والضابط العفيف في ميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي وحماية أمن واستقرار هذه الأرض ومساعدة مقاومة فلسطين على مواجهة المحتلين، ستبقى إلى الأبد خالدة وملهمة للشباب المتحمس والثوري للجيل الراهن والقادم في هذا الوطن الإسلامي.

وأضاف “على المجرمين قتلة الأطفال الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن الدماء الطاهرة التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم أن ينتظروا الرد”.

واستشهد “سعيد آبيار”، أحد مستشاري قوات حرس الثورة الاسلامية في سوريا، خلال العدوان الجوي الذي شنته مقاتلات الكيان الصهيوني على مدينة حلب فجر الإثنين.

وقد أعلن مصدر عسكري في تصريح لـ سانا ان العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء، ووقوع بعض الخسائر المادية.

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على ريف حلب في مقام السيدة زينب (ع) بدمشق

الجنرال قاآني: جبهة المقاومة اليوم هي صاحبة القرار

وقال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري ان المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لكل منها بنيتها المستقلة والمناسبة، واليوم جميع عناصر جبهة المقاومة تسير على طريق الحق بوجه الباطل.

وخلال لقاء عائلة الشهيد العميد وجيه الله مرادي أحد الضباط في مرحلة الدفاع المقدس، في بابلسر، أكد الجنرال إسماعيل قاآني أن “قوة المقاومة أصبحت الآن صاحبة القرار والتشخيص في المنطقة”.

وأضاف “ان المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لكل منها بنيتها المستقلة والمناسبة ونمت مرحلة بمرحلة، واليوم جميع عناصر جبهة المقاومة تسير على طريق الحق بوجه الباطل”.

وأشار إلى دور الشهيد وجيه الله مرادي في تدريب قوات المقاومة، وأضاف “العميد مرادي كان من الأشخاص القيمين والخدومين والمجهولين، كان لديه قبل حوالي 35 عامًا مهمة كبيرة في جبهات الحرب، إن كثير من الناس، حتى عائلته، لا يعرفون أنه كان مسؤولاً فعالاً في الحرب”.

وذكر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري أن العميد مرادي كان من الأوائل أثناء فترة الدفاع عن العتبات، وقال “ان العميد مرادي لعب دورا فعالا في تدريب قوات المقاومة”.

المصدر: وكالة تسنيم