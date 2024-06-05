الجبهة الثانية | الضفة الغربية تقترب من الإشتعال الكبير والإحتلال يخاف من 7 أكتوبر ثانية

صحيح أن الأنظار تتركز بشكل أساسي وحتمي على ما يحصل في غزة، من إبادة جماعية بحق المدنيين وبحق كل مظاهر للحياة هناك، الى أنه توازياً كانت الضفة الغربية تواجه عدواناً اسرائيلياً مستمراً تصاعد مع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث حوّل الإحتلال مدن الضفة الغربية الى مناطق معزولة، وكثّف من حواجزه واقتحاماته لهذه المدن والمخيمات الفلسطينية.

في الواقع تعيش الضفة الغربية وما تزال منذ أكثر من 8 أشهر عدواناً مستمراً على المدنيين، مع وصول عدد شهداءها منذ ذلك التاريخ الى أكثر من 521 شهيداً وإصابة نحو 5 آلاف فلسطيني.

في وقت ترفع المقاومة الفلسطينية هناك من قلق الإحتلال وخوفه من تكرار 7 أكتوبر جديدة على تخوم المستوطنات، مع عمليات عسكرية تستهدف المستوطنات وأماكن تمركز العدو مما دفع بالمشهد أكثر للقول بأن الضفة تقترب من نقطة الإشتعال الكبرى سيما مع خروج تهديدات اسرائيلية بتحويل مناطق الضفة الى غزة ثانية.

المصدر: المنار