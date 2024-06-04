سرب من مسيرات المقاومة الاسلامية الانقضاضية تستهدف ثكنة معالي غولاني في الجولان المحتل

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل ‏مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو، كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، ثكنة راميم ‏بالقذائف المدفعية.‏

ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز،زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر حسن مسلماني “حمزة” مواليد عام 1987 من مدينة صور وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حيدر حسن مسلماني “حمزة”

المصدر: موقع المنار