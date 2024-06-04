شهيدان في طولكرم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور، في حين اغتالت قوات الاحتلال شابين على حاجز عسكري في طولكرم.

ففي طولكرم، استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف مركبتهما على حاجز عسكري غرب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.

ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم الشهيدين، وأعلنت حالة الحداد على أرواحهما اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع “جيشوري” الكيماوية غرب طولكرم، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت إحدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول اليها، وتبين في وقت لاحق استشهاد شابين كانا بداخلها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، خمسة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد وبيرزيت في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا من سلواد شمال شرق رام الله حامد فتحي حامد، وحسن تيسير حماد، ويحيى حماد، ومن بيرزيت شمالا الشابين عمر حنون، وعبد الله أبو قياس. وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال خربوا ممتلكات منازل الشبان الخمسة خلال مداهمتها.

وفي أريحا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة أريحا، وإغلاق جميع مداخلها لليوم الثاني.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الجنوبي “شارع القدس” ببوابة حديدية، وإغلاق المدخلين الشماليين للمدينة “المعرجات” و”الهيئة”، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي عند المدخل الشرقي قرب استراحة معبر الكرامة شرق أريحا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تلاحق المركبات في الطرق الترابية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة مناطق في مدينة أريحا، وأغلقت طرقا ترابية، وقامت بإرجاع عدد من المركبات، ومنعتها من الخروج من المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت هادي جدوع، وعبود حسنين، وعبود نوفل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في المدينة.

وأكدت المصادر، أن المدينة تشهد انتشارا لقوات الاحتلال، التي تمركزت في احياء “شارع نابلس، وحي القرعان، و كفار سابا، ونزال”. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شهاب الدين عثمان إبراهيم زعول (20 عاما)، وحسن علي إسماعيل حمامرة (25 عاما) من قرية حوسان غربا، ومحمد أحمد إبراهيم مناصرة من قرية واد فوكين غربا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي حرملة ورفيديا شرقا.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت أحياء عدة من القرية، وسط اطلاق الرصاص الحي، وداهمت منازل فيها وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت منها الأسيرين المحررين الشابين سيف حمدان، وعزات نشأت سيف.

وفي طوباس، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أوقف حركة السير عبر الحاجز في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مركبات خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.

ويربط الحاجز العسكري بين طوباس والأغوار الشمالية، وهو نقطة العبور الرئيسية إلى الأغوار الشمالية، ومن خلاله يتحكم الاحتلال بحركة وتنقلات الفلسطينيين.

المصدر: مواقع