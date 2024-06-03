صواريخ حزب الله تحرق شمال كيان العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 21:38

صواريخ حزب الله تحرق شمال كيان العدو

منذ 1 ساعة 3 June، 2024
حريق الكيان
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

شمال فلسطين المحتلة يحترق بفعل صواريخ المقاومة، بحسب إعلام العدو..

المصدر: قناة المنار

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