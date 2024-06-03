تقرير مصور | كاميرا المنار في حي مسجد الخلفاء الذي خرج مئات المقاومين في قطاع غزة

تربط بين جيش العدو الصهيوني وحي مسجد الخلفاء في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة علاقة شائكة، حيث خرّج مسجد الحي آلاف المقاومين ونحو خمسمئة شهيد.

عاد جيش العدو في هذه المرة لكسر رمزية هذا الحي، غير أنه تقهقر خائبا يجمع بقايا آلياته المدمرة في ساحته.

وقبل أيام، أكملت قوات العدو، انسحابها من كل المناطق التي توغّلت فيها في مخيم جباليا والأحياء المحيطة به في شمال قطاع غزة، بعد عملية استمرت عشرين يوماً.

وحمل الاجتياح البري الثاني الذي تعرّضت له المنطقة منذ بداية الحرب، طابعاً أكثر اتساعاً وعدوانية، إذ توغّلت مئات الآليات في المناطق الشرقية لمحافظة الشمال، ومنها حيّا الصالحين والسكة، ومن هناك تقدّمت إلى عمق المخيم، في منطقتي الترنس وعيادة الوكالة، ثم تمدّدت إلى حي الخلفاء الراشدين وشارع العجارمة ومشروع بيت لاهيا.

المصدر: المنار