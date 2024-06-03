باقري كني يصل الى بيروت بعد تسلم منصب وزارة الخارجية ويجول على المسؤولين اللبنانيين

وصل وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري كني، الى بيروت قبل ظهر اليوم في أول زيارة له بعد تسلم منصب وزير الخارجية بالانابة خلفاً للوزير الشهيد حسين امير عبداللهيان.

وكان في استقبال باقري كني في مطار بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني، وعدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفلسطينية في لبنان.

وسيلتقي باقري خلال الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين، وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة الايرانية عصر اليوم.

وتهدف الزيارة الى بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في ‎فلسطين.

وزارة الخارجية

وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب،أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير باقري كني، ان “هناك تطابق في وجهات النظر بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة”.

وشدد بوحبيب على ان “استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تقوض فرص السلام في المنطقة”، لافتا الى انه “تداولنا في الوضع جنوباً وشرحت لمعاليه الحلول المستدامة التي تُعيد الامن في البلاد والوزير الايراني شدد حرص بلاده على عودة الاستقرار في لبنان”.

من جهته، أشار الوزير باقري كني الى ان “هناك تعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان وايران لطالما تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز التقدم والرفاهية للشعب اللبناني”، لافتا الى انه “تطرقنا في مناقشاتنا للأحداث في غزة ورفح ويجب على دول المنطقة تبني حركة مشتركة بهدف التصدي للعدوان الاسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني”.

واكد باقري ان “العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للإستقرار في المنطقة”، مشيرا الى انه “اتفقنا على مبادرة لعقدة اجتماع طارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ خطوة جماعية تهدف إلى وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع”.

المصدر: موقع المنار