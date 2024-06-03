الطقس غداً صاف مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون ضباب محلي ويتوقع تشكل طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الاثنين، مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات في الداخل، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد الشعور بالحر. يتكون ضباب محلي مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتكون ضباب محلي ويتوقع تشكل طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار بخاصة بعد الظهر.

الخميس: صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 22 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و 90%.

-حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام